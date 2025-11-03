Grau acusa a la oposición de tramitar el Presupuesto con criterios electorales y que "están renunciando a hacer su trabajo legislativo"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, acusó a la oposición de adoptar una "estrategia electoral", la cual los ha llevado a competir "por quién es más de derecha" durante la discusión del proyecto de Presupuesto 2026.

En conversación con Cooperativa, la autoridad lamentó la postura de la derecha en la Comisión Mixta, donde se rechazaron la mayoría de las partidas presupuestarias.

"Nadie esperaba que la oposición decidiera rechazar todo, absolutamente todo. Esto nunca había sucedido y es una señal de que algunos optaron por un bloqueo total y, probablemente, esperar las elecciones. Por lo tanto, esto fue algo que, dado lo inédito, no fue anticipado por nadie", señaló.

El secretario de Estado afirmó que desde algunos sectores de la oposición "se cambió el lenguaje y, en vez de hablar de buena manera o con una crítica constructiva, como solía hacer Chile Vamos hace un tiempo, se empezó a dar insultos y a tratar de competir en el fondo por quién es el que insulta más al otro o quién es el que hace un comentario más fuerte en términos de criticar".

Por otro lado, comentó sobre el escenario presidencial ante las elecciones y apuntó al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien “tiene el triste récord de nunca haber llegado a un acuerdo con nadie en nada, y fue 16 años diputado".

"Es una persona que ha hecho del no llegar a acuerdos, del ser inflexible y dogmático su ADN, su característica principal. Yo lamento que esa visión es la que haya permeado al resto de la de la oposición", indicó.

El titular de Hacienda sostuvo que “los parlamentarios de Chile Vamos siempre han defendido con fuerza, y con razón a mi juicio, cuando de Republicanos los tratan de 'derecha cobarde', como si fuera algo negativo tratar de llegar a acuerdo. Creo que ese discurso y ceder ante eso le hace muy mal a la política en Chile”.

Grau acusó que, al negarse a mejorar el Presupuesto diseñado por el Gobierno, "la oposición está renunciando a hacer su trabajo legislativo que ha permitido mejorar los proyectos. Lo que pensamos es cuál es el costo para el país de no llegar a un buen acuerdo y de haber perdido la oportunidad de hacer un buen trabajo legislativo en la Comisión Mixta, que es lo que ocurrió la semana pasada".

