GPS de un celular robado permitió descubrir local con 135 teléfonos de origen ilícito en el Persa Biobío de Santiago

Carabineros recuperó 135 celulares robados desde un local del Persa Biobío, en el barrio Franklin de Santiago, y detuvo a un sujeto de nacionalidad colombiana que los comercializaba a pesar de su origen ilícito.

El operativo se gestó tras una denuncia por el delito de robo por sorpresa de un teléfono celular que fue ubicado gracias al GPS del aparato en un local de calle Placer.

En el lugar, los funcionarios fiscalizaron a un hombre de nacionalidad colombiana que mantenía diversos teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, a la vista del público para su comercialización.

El sujeto no logró acreditar su origen y además se constató que varios dispositivos presentaban mensajes de alerta por robo o bloqueo, motivo por el cual se procedió a su detención por el delito de receptación.

El detenido, corresponde a un sujeto de nacionalidad colombiana identificado con las iniciales J.E.B.C. y sin antecedentes policiales.

En paralelo, Carabineros logró identificar a un sujeto chileno de 28 años, como autor del robo por sorpresa del teléfono celular, sustraído desde el interior de un vehículo que se encontraba detenido ante un semáforo en el barrio Franklin.

PURANOTICIA