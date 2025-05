Gonzalo Winter se declara un "orgulloso adherente" del Gobierno: "Me entiendo como continuidad"

El precandidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, reivindicó la figura del Presidente Boric y reconoció ser un "orgulloso adherente" de su gestión, de modo que no le incomoda ser considerado una carta de continuidad.

En entrevista con radio Cooperativa, el diputado del Frente Amplio, la misma colectividad del Mandatario, reiteró que “yo soy orgulloso adherente de este Gobierno: obviamente, como todos, hizo cosas bien, muy bien e hizo cosas más o menos, pero la mayoría de las cosas que no me gustan de este momento de Chile no dicen relación con el Gobierno, sino que con aquello en lo cual el Gobierno no ha podido avanzar”.

“En definitiva, me entiendo como continuidad, pero no del actual momento de Chile, sino que de aquello que el Gobierno está empujando”, explicó.

“El Presidente Boric llega en un momento súper particular de Chile, después de una pandemia que generó inflación en todo el mundo, que generó incertidumbre, y que, además, generó un estado emocional en todos los aquí presentes que fue muy particular”, agregó.

“Y veníamos de un estallido social que había sido brutal, y que además generaba esta dualidad en donde gente esperaba los más drásticos cambios en justicia social, en un país que arrastraba siglos de injusticia, y, por otro lado, otros que tenían mucha rabia respecto de lo que había sido la violencia delictual del estallido”, complementó.

“Lo anterior, sin contar que asumió con estados de excepción en dos regiones del país, con crisis migratoria, con crisis de delincuencia, entonces, al Presidente Boric le toca recomponer todo eso, y yo estoy contento de seguir ese camino”, finalizó el precandidato presidencial del Frente Amplio.

