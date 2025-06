Gonzalo Winter dice que la ex Concertación "fue la forma que encontró Chile de construir una democracia"

El candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, se refirió al periodo de la ex Concertación luego de la polémica por su franja televisiva.

“La ex Concertación fue una coalición de partidos políticos que ocurrió en un momento de la historia (…) y que fue la forma que encontró el pueblo de Chile de construir una democracia en contexto de una dictadura sanguinaria y neoliberal”, comenzó señalando.

El diputado destacó que tuvo “entre sus virtudes la reducción de la pobreza, el crecimiento económico, la conexión de Chile con mercados mundiales y la construcción de una institucionalidad sólida”.

“Sin embargo, toda época, independiente de quién gobierne, genera nuevos dolores”, expresó.

El candidato del FA afirmó que “hubo cosas que no se lograron hacer por el secuestro constitucional en que nos dejó la dictadura y que no logramos resolver. Creo que el gran dolor que no logramos resolver se llama desigualdad”.

“El neoliberalismo, está agotado. Dio fruto, pero está agotado, y hoy día tenemos que avanzar hacia otra cosa”, sentenció el abanderado.

