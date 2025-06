Gonzalo Winter destaca primaria oficialista: "Aquí hay gobernabilidad"

El candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter, reflexionó previo a la primaria del oficialismo de este domingo.

En conversación con La Tercera, Winter manifestó que han “podido ser un aporte al país, sobre todo desde el punto de vista programático. Y ese programa es coherente con lo que ha dicho el FA desde su nacimiento y con lo que se ha impulsado desde el gobierno, y sobre todo es un programa que tiene mirada de futuro”.

El candidato destacó que “el hecho de que se realice esta primaria y que todos los partidos estemos determinados a gobernar juntos es bueno para el país. Aquí hay gobernabilidad y hay un bloque que es virtuoso para el país”.

Al ser consultado sobre si su partido va a pagar los costos por haber sido el principal partido de gobierno, Winter afirmó que el Frente Amplio “va a tener un buen resultado y espero ganar. Lo que sí es que, en general, en los debates, por alguna razón a mí me cuestionan los resultados del gobierno en las más diversas áreas, mucho más que a mis contrincantes”.

Por otro lado, recalcó que “quien sea el candidato del oficialismo debe, al día siguiente, convocar no solo a los presidentes de los partidos, que van a estar ahí raudos para poner la firma y honrar el compromiso, sino que a todo el corazón progresista de Chile”.

“Nosotros como FA nos sentimos grandes artífices de esta coalición. Es el Presidente Boric el que la convoca. Por lo tanto, el domingo en la noche vamos a estar con mucho gusto apoyando al que gane. Y lo digo de una manera muy sincera”, expresó.

Respecto a lo que ocurriría si pierde la primaria, Winter aseguró que se pondrá “a disposición del que gane, en lo que el ganador me considere útil y necesario, sin pretensiones de ningún tipo. En política he tenido muy diversas tareas y las he ejercido todas con la alegría que se ejercen las tareas cuando se hacen por un determinado fin”.

