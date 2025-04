Gonzalo Winter asume candidatura presidencial del Frente Amplio: "Va a ser un gobierno de continuidad"

El candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, abordó la decisión del Comité Central, donde fue elegido como el abanderado del partido y adelantó cómo será su campaña presidencial.

En entrevista con La Tercera, Winter comentó sobre su cambio de decisión y las razones que tuvo para aceptar ser el candidato del Frente Amplio. “Estaba en un momento distinto y le había planteado a la directiva que no quería acarrear al partido hacia este proceso personal que implicaba dudas”, indicó.

En ese sentido, el candidato relató que “lo que terminó pasando es que la abrumadora forma en que el comité central me lo pidió, sumado a las conversaciones con personas dentro y fuera del FA, me hicieron entender que en un mundo en donde la incertidumbre está instalada, es justamente esa honestidad frente a la duda lo que potenciaba mi liderazgo. Por lo tanto, no podía rehuir de esta responsabilidad que hoy día asumo como el mayor honor que un militante podría tener”.

Respecto al sello de su candidatura, detalló que “agrupo los desafíos del país en cuatro grupos. El primero es el económico. El país tiene que establecer una estrategia de desarrollo nacional en donde el Estado no sea el protagonista del quehacer económico, pero que sí lo lidere poniendo metas, desafíos e incentivos en función de las metas de una estrategia nacional de desarrollo”.

“Un segundo paso de esa estrategia nacional de desarrollo tiene que ser la diversificación de nuestra industria. La naturaleza nos ha bendecido con recursos naturales que debemos utilizar. Sin embargo, hay otras industrias que deben ser exploradas y el Estado debe promover que existan. Y el tercer paso de esa visión económica es que debemos sofisticar lo que producimos”, agregó.

En materia de seguridad, Winter señaló que “enfrentamos un tipo de criminalidad que no existió antes en nuestro país y para el cual nuestro Estado no estaba preparado. Y ahí nosotros tenemos una visión que tiene que ver con que, a diferencia de la derecha, no queremos las armas en manos de los ciudadanos, sino que en manos de Carabineros”.

“Hay que hacer una nueva estrategia de inteligencia. A diferencia de la derecha, creemos que es importante el seguimiento del dinero”, acotó.

Por otro lado, sostuvo que “la falta de condiciones para que los trabajadores chilenos tengan una vida buena está haciendo que nuestra generación renuncie a lo más lindo que le puede pasar a alguien en la vida, que es tener un hijo. La baja de natalidad es uno de los desastres más importantes que estamos viviendo”.

“Lo que se debe hacer al respecto es tener un Estado presente que proteja, que diseñe una ciudad en la que sea agradable vivir, que entregue horarios laborales que permitan compatibilizar la vida familiar, que entregue un cierto grado de certeza en materia de salud, educación y pensiones para que sea posible pensar que tener un hijo no va a ser un desastre económico sino más bien va a ser una experiencia feliz y que se puede disfrutar”, planteó.

Al ser consultado sobre si su candidatura es la continuidad del actual Gobierno, Winter dijo que sí, pero dejó en claro que son “distintas las circunstancias. El gobierno del Presidente Boric llega con un país con su cohesión social en un mal estado luego del estallido social, con mucha gente esperando un cambio estructural en justicia social y con otra gente con un nivel de indignación frente a la violencia del estallido. Llega después de una pandemia y con inflación. Llega con las izquierdas y las derechas divididas, llega con las isapres quebradas, llega con las AFP en una crisis de legitimidad y al Presidente Boric le toca reconstruir todo eso para darle normalidad al país”.

“Va a ser un gobierno de continuidad desde el punto de vista de las cosas que se han logrado: royalty minero, 40 horas, aumento del sueldo mínimo más alto en los últimos 25 años, ley de pago efectivo de las pensiones de alimentos, empresa nacional del litio, el espíritu que está detrás de la condonación de las deudas educativas, el espíritu que está detrás del pago de la deuda histórica de los profesores. En ese sentido, sin duda que va a ser de continuidad”, subrayó.

