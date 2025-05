Delegado Presidencial y el Gobierno insisten en que acusación constitucional tras muerte de hinchas no tiene "fundamento jurídico"

Gonzalo Durán, delegado de la Región Metropolitana, comentó la acusación constitucional que parlamentarios de oposición presentarían esta semana en su contra por la muerte de dos jóvenes hinchas de Colo Colo.



En medio de la apertura de las nuevas pistas que rodean la Plaza Baquedano, Gonzalo Durán aseguró que “lo he dicho varias veces, primero creo que hay que ser muy respetuoso de la facultad de los distintos poderes del Estado y en ese sentido, nosotros somos respetuosos también de esta facultad que tiene el Parlamento, no obstante la acusación constitucional no tiene ningún fundamento jurídico”.



“Quiero decir que no solo no hemos cometido infracción legal alguna, sino al revés, hemos sido especialmente activos y proactivos respecto de todo lo relativo a la seguridad de los partidos de fútbol, de los eventos masivos, y por supuesto de todas las tareas que nos corresponde desarrollar”, agregó.



El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en tanto, salió en defensa del delegado, y aseguró que la acción constitucional es “infundada” e “inconducente”.



“Las causales que establece la Constitución para las acusaciones constitucionales contra los delegados son más estrictas y restringidas que, respecto, por ejemplo, de los ministros de Estado”, indicó.



“En este caso, se requiere una infracción a la Constitución”, sostuvo, argumentando que, en el caso de Durán, “no habría ningún fundamento para hacerlo conforme lo establece el texto constitucional”.



Sumado a ello, el secretario de Estado criticó el uso del recurso de las acusaciones constitucionales, señalando que “ya son muchas las acusaciones que se han presentado, todos sabemos lo que pasa con ellas”. Esto, considerando que todas las AC presentadas a ministros de Gabriel Boric se han caído.

Con estas acciones, Elizalde acusó que “el sistema político se distrae, el Congreso, y particularmente la Cámara de Diputados, deja de legislar y todos se abocan a la acusación".

PURANOTICIA