Golpe al narcotráfico en Melipilla: operativo deja cinco detenidos y más de $12 millones en especies incautadas

La Policía de Investigaciones (PDI) de Melipilla detuvo a cinco personas por los delitos de infracción a la Ley N°20.000 de Drogas y a la Ley de Control de Armas, en el marco de un operativo desarrollado en la comuna.

Según informó el subprefecto Francisco Letelier, el procedimiento se llevó a cabo tras el allanamiento de seis inmuebles, diligencias que se enmarcaron en una investigación por tráfico de drogas e infracción a la normativa vigente sobre armas de fuego.

Como resultado del operativo, los detectives incautaron diversas sustancias ilícitas, entre ellas 102,23 gramos de clorhidrato de cocaína, 982,21 gramos de Cannabis Sativa y 37,4 gramos de ketamina.

A lo anterior se suman 50,66 gramos de cafeína y 416 unidades de jarabes sujetos a la Ley 20.000.

En cuanto a armamento y municiones, los funcionarios policiales incautaron una escopeta calibre 12, 13 cartuchos calibre 12 y seis cartuchos calibre 38.

Asimismo, durante el procedimiento se decomisó dinero en efectivo, tres teléfonos celulares y ocho cajetillas de cigarrillos de contrabando.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la policía, el avalúo total de las especies y sustancias incautadas asciende a $12.742.350.

Los detenidos corresponden a cuatro hombres y una mujer, todos mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía Metropolitana Occidente.

Ahora, los imputados permanecen a la espera de las instrucciones del Ministerio Público respecto de su situación procesal.

PURANOTICIA