Golpe al microtráfico en Estación Central: Caen seis detenidos con pasta base y fentanilo

Un operativo desarrollado por el Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros culminó con seis personas detenidas por infracción a la Ley de Drogas, luego de una serie de allanamientos simultáneos realizados en ocho inmuebles de la población Villa Francia, en la comuna de Estación Central.

La diligencia permitió sacar de circulación distintas sustancias ilícitas, entre ellas pasta base, marihuana y ampollas de fentanilo.

El procedimiento fue ejecutado por personal especializado de la Sección Microtráfico, quienes dieron cumplimiento a órdenes de entrada y registro emanadas en el marco de una investigación por tráfico de drogas en pequeñas cantidades al interior del histórico sector de Villa Francia.

Como resultado del operativo, fueron detenidos seis imputados, todos chilenos mayores de edad y con antecedentes policiales, aunque sin órdenes vigentes al momento de su captura. Entre ellos figuran cuatro hombres y dos mujeres, cuyas edades fluctúan entre los 21 y 63 años.

Durante los allanamientos, Carabineros logró incautar 405 gramos de pasta base de cocaína, 106 gramos de marihuana, 14 gramos de cafeína utilizada habitualmente para abultar sustancias ilícitas, además de cuatro ampollas de fentanilo de 0,5 miligramos y 10 mililitros, potente opioide sintético asociado a graves riesgos para la salud pública.

Asimismo, se decomisaron $1.064.905 en dinero en efectivo, monto que será incorporado a la investigación para determinar su eventual vinculación con la comercialización de drogas.

Los detenidos son E.A.B.B., 26 años; G.A.P.M., 41; I.E.G.G., 32; M.A.N.V., 63, J.B.N.F., 31, y J.F.O.C., 21 años. Por instrucción del Ministerio Público, dos de los imputados (I.E.G.G. y G.A.P.M.), quedaron apercibidos, en tanto los otros detenidos fueron agendados a control de detención para este jueves 14 de mayo.

PURANOTICIA