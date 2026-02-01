Golpe a la cúpula de “Los Wayans”: prisión preventiva para familiares del líder y ya suman 15 imputados

La investigación contra la banda conocida como “Los Wayans” sumó un nuevo golpe judicial este fin de semana. El tribunal decretó prisión preventiva para tres imputados vinculados directamente a la cúpula de la organización criminal, entre ellos la pareja y el hermano del líder, además del conductor que operaba dentro de la estructura delictual.

Con esta resolución, ya son 15 los integrantes de la agrupación que permanecen en prisión preventiva, en una causa que ha permitido la incautación de casi dos toneladas de droga y diversas armas de fuego asociadas a las operaciones de la banda.

El fiscal adjunto jefe de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Sur, Milibor Bugueño González, destacó la relevancia de esta etapa procesal: “El día de hoy se formalizó a tres imputados por el delito de asociación ilícita para el tráfico de drogas, además de delitos de tráfico de drogas, de la banda denominada Los Wayans, causa en donde además ya hay 15 sujetos en prisión preventiva por distintos delitos de tráfico de drogas, con casi dos toneladas de droga incautada y distintas armas de fuego”.

El persecutor subrayó que la investigación busca ir más allá de los delitos base y apuntar directamente a la estructura de mando de la organización.

“La importancia justamente de esta formalización el día de hoy es que se está apuntando a los líderes de la banda y seguir la causa por asociación ilícita y no solamente por los delitos base”, indicó.

Tras los argumentos expuestos por la Fiscalía, el tribunal dio por acreditados los hechos y los presupuestos de participación de los imputados, decretando la medida cautelar de prisión preventiva en su contra.

Con ello, la investigación se consolida como uno de los procesos más significativos contra el crimen organizado en la zona sur de la capital.

