Gobierno y postura de Kast por candidatura de Bachelet a la ONU: "Esperamos que todos se pongan la camiseta"

El Gobierno abordó las dudas respecto a la postura del Presidente electo José Antonio Kast sobre la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recalcó que “esta candidatura es una oportunidad para Chile. Y, por tanto, esperamos que todos se pongan la camiseta de Chile, para que podamos tener una compatriota encabezando Naciones Unidas, que todos sabemos la relevancia que tiene esta institución en el marco del multilateralismo y en el ámbito internacional, es la más relevante”.

Además, mencionó que "en la reunión que hubo entre el Presidente Boric y el Presidente electo, José Antonio Kast, aquí en La Moneda, la primera reunión en que participamos varios ministros de Estado junto a quienes van a formar parte del gabinete del próximo Presidente de la República, se conversó de este tema".

Asimismo, recordó que el Presidente Boric “anunció en un programa de televisión, en una entrevista hace un tiempo atrás, que la candidatura se iba a inscribir en el marco de su mandato presidencial”.

“Por tanto, se trata de hechos públicos, no solo que son conocidos por todos los actores políticos, sino que también son conocidos por todos los ciudadanos de nuestro país”, añadió.

El titular del Interior señaló que "es de puro conocimiento que la expresidenta Bachelet se reunió con el Presidente electo, José Antonio Kast, trataron el tema y el y el propio Presidente electo señaló que en su momento iba a señalar su postura".

