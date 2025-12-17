Gobierno y gremios de la Mesa del Sector Público alcanzaron acuerdo por reajuste salarial anual

Durante la madrugada de este miércoles el Gobierno, representado por los Ministros de Hacienda y Trabajo, alcanzaron un acuerdo con gremios de la Mesa del Sector Público (MSP) y las organizaciones del Estado afiliadas a la CUT, para el reajuste salarial anual.

El acuerdo considera un reajuste gradual de remuneraciones de 3,4% de carácter general y de 5% en el caso de remuneraciones mínimas y bonos para trabajadores de menores ingresos, junto con una serie de medidas adicionales orientadas a fortalecer condiciones laborales y entregar mayor certeza en la función pública.

Tras las reuniones, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló que “hemos logrado un buen acuerdo, que además del reajuste, pone en el centro la dignidad de la función pública. Con esto completamos 4 años llegando a acuerdo con la Mesa del Sector Público, mejorando la calidad de vida de quienes trabajan en el Estado y dando gobernabilidad al país”.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, destacó que “es un entendimiento que busca equilibrar, por un lado, las demandas económicas de las y los trabajadores del Estado y, por otro, resguardar dos aspectos esenciales: un empleo público de calidad y el pleno ejercicio de los derechos sindicales".

En tanto, representantes de la Mesa del Sector Público valoraron el entendimiento alcanzado. José Manuel Díaz, presidente nacional de la CUT, señaló que “es cierto que las expectativas del movimiento sindical siempre son mayores, pero considerando la realidad que estamos viviendo, hemos llegado a un acuerdo que satisface a la mayoría de la Mesa. Por eso, estamos disponibles para firmarlo e ir a defenderlo al Parlamento”.

