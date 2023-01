Gobierno vuelve a descartar llegada de "las maras" al país y afirma que "los temas de seguridad deben ser tratados con seriedad"

El M

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, volvió a referirse a la presunta presencia de "las maras" salvadoreñas en Chile.

La hipótesis de la llegada de estos grupos delictuales comenzó a barajarse cuando la PDI solicitó una sesión especial en la Comisión Investigadora de Criminalidad en la Macrozona Norte de la Cámara de Diputados, con el fin de discutir antecedentes respecto a la posible presencia de pandillas salvadoreñas en el país, tras la consulta de un parlamentario integrante de la instancia.

Este jueves, la autoridad declaró al respecto que "hasta este momento no tengo ninguna información de las policías ni de inteligencia que me permita afirmar que hay presencia de las maras en Chile. Digo, hasta este momento".

Y durante este viernes, en el marco de sus actividades en la región del Biobío, donde presentó una propuesta de seguro a los dirigentes de transportes de carga, manifestó que "quiero terminar aclarando una situación, porque ha sido muy mediatizada esta supuesta presencia de los maras en Chile. Y la quiero desmentir totalmente, porque aseveraciones de esa naturaleza tienen que tener una base de seriedad, porque generan incertidumbre y temor".

Luego agregó que "no hay ninguna agencia de inteligencia de las policías que tenga información que permita a nadie en este país, decir que las maras tienen una presencia organizada en Chile. Yo me he reunido con el fiscal nacional anterior (Jorge Abbott), con el actual (Ángel Valencia) y con fiscales de la zona norte; en ninguna reunión con ellos se ha planteado la posibilidad de que las maras estén participando organizadamente en el país".

Además cuestionó que se afirmara que "un representante del gremio de los fiscales habría transmitido a tres subsecretario de la presencia de las maras. Jamás me he reunido con la persona que dice que se reunió conmigo en noviembre. Eso no es efectivo; incluso lo emplazo a que diga la hora y el día en que se reunió conmigo ese mes".

Esto en referencia a los dichos del fiscal Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, quien afirmó al medio Ex-Ante que en aquella fecha se había reunido, en forma separada, con el subsecretario del Interior; además del de Prevención del Delito, Eduardo Vergara; y de Justicia, Jaime Gajardo, para abordar la presencia de "las maras" y del Tren de Aragua en el país.

"Quiero volver a insistir, los temas de seguridad deben ser tratados con seriedad. Y esa afirmación es irresponsable, no tiene fundamento y es poco seria. Y el Gobierno la desmiente totalmente", enfatizó.

Finalmente señaló que "nosotros recibimos a la Asociación de Fiscales en mayo del año pasado, y abordamos temas gremiales".

