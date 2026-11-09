Gobierno suspende todas las rebajas de condena hasta que se defina futuro del proyecto que deroga la ley

El subsecretario General de Gobierno, Gonzalo Arenas, confirmó que el Gobierno decidió suspender todas las rebajas de condena hasta que avance el proyecto de ley que busca derogar la normativa que permite acceder a este beneficio.

La autoridad indicó que "el ministro Rabat se comprometió a no dar trámite a decretos que tenían relación con delitos sexuales que afectaban a menores, y desde ese pronunciamiento el ministro efectivamente no ha dictado ningún decreto, según nos informan en Justicia sobre esa materia”.

El vocero del Ejecutivo explicó que actualmente "la ley en general establece situaciones más amplias y esas siempre han estado vigentes, por ejemplo, se señalaba aquí que se habían dictado decretos bajando condenas a narcotraficantes. Yo le quiero decir que en el Gobierno anterior se dictaron cerca de 1.600 decretos de rebajas de narcotraficantes o de personas relacionadas con crímenes con drogas, o sea es un procedimiento que ha existido siempre”.

Arenas mencionó que el Gobierno se ha comprometido a apoyar el proyecto de ley presentado por los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (REP), que busca eliminar por completo la norma que plantea la rebaja de condenas.

“El ministro también ha sumado la decisión de parar cualquier decreto, desde el jueves anterior hasta que se resuelva cuál va a ser la situación definitiva de las personas que están acogidas a la ley en general”, afirmó.

PURANOTICIA