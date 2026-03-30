Gobierno solicitó la renuncia de Andrés Herrera como director del Servicio Nacional del Consumidor

La administración del Presidente José Antonio Kast determinó poner fin a la gestión de Andrés Herrera Troncoso al mando del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

Según se informó oficialmente, el Gobierno solicitó la renuncia al abogado, quien lideraba la institución desde octubre de 2022.

Ante su salida, la actual subdirectora de fiscalización, Carolina González Venegas, asumirá la jefatura de manera subrogante.

Desde el Ministerio de Economía fundamentaron la decisión basándose en un análisis del desempeño institucional. “Esta medida responde a la evaluación de su gestión y a la necesidad de fortalecer este servicio clave. El cargo será provisto a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), mediante el Servicio Civil”, detalló la cartera a través de un comunicado público.

El titular de Economía, Daniel Mas, profundizó en los objetivos que se buscan con este cambio de mando. El secretario de Estado manifestó que la meta es que “el Sernac sea un servicio cercano, ágil y que funcione bien para las personas, siendo la primera cara de un sistema que facilite la relación entre consumidores y empresas, ayudando a resolver problemas de la ciudadanía de manera oportuna y velando por el cumplimiento de la ley”.

Cabe señalar que Herrera había llegado al puesto el 17 de octubre de 2022, bajo el mandato del exmandatario Gabriel Boric, tras superar un concurso de Alta Dirección Pública.

No obstante, su vínculo con el organismo es de larga data, ya que entre marzo de 2014 y mayo de 2018 ocupó diversas funciones en la entidad, destacando su labor como subdirector jurídico y también como director nacional subrogante en periodos previos.

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