Gobierno se querella por quema de un bus del transporte público en las afueras del Liceo de Aplicación

El Gobierno se querelló por el nuevo bus del sistema RED que fue quemado este lunes 12 de diciembre frente al Liceo de Aplicación, en la comuna de Santiago.

De acuerdo a la información de Carabineros, un grupo de al menos 40 encapuchados salió desde el establecimiento educacional para interceptar la máquina. Los sujetos hicieron descender al chofer y a los pasajeros para luego lanzar elementos incendiarios, entre acelerantes y bombas molotov.

Por ello, personal uniformado debió trabajar con un carro lanza aguas para poder combatir las llamas. El tránsito en el sector de Alameda con Cumming debió ser interrumpido producto del procedimiento, mientras que no se registraron lesionados.

El bus fue retirado por una grúa y se espera que sea periciado por el Laboratorio de Criminalística de para identificar los componentes utilizados en el siniestro.

Ante el hecho, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, "la quema de buses afecta a miles de trabajadores que utilizan el transporte público para movilizarse cada día. Niveles de violencia de este tipo son inaceptables y hemos levantado acciones legales por medio de una querella contra quienes resulten responsables de este ilícito".

Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, señaló que "Eete hecho en particular, (...) significa que el tiempo de espera para las personas que se nutren de esa línea de transporte va a ser mayor, que a lo mejor personas no van a poder llegar a su casa a tiempo, significa además que hay personas dentro de ese vehículo que tuvieron miedo, esa es la magnitud de lo que estamos hablando y es lo que como Gobierno no vamos a tolerar, y seguiremos enviando las señales adecuadas de que gobernamos con decisiones".

PURANOTICIA