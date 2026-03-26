Gobierno se hará cargo de la administración y financiamiento del subsidio del transporte público en regiones

Tras una serie de diálogos con el Ejecutivo, se determinó que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) tomará las riendas de la administración y el financiamiento de los subsidios al transporte público en las diversas zonas del país.

Así lo informó Alejandro Santana, gobernador de Los Lagos y líder de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), tras concluir las tratativas con las autoridades centrales.

El representante regionalista detalló que la medida responde específicamente a los recursos vinculados al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Según Santana, la administración les comunicó "que efectivamente el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se haga cargo de la administración y de los costos derivados de la política de subsidios producto del Mepco en las regiones".

Respecto al rol de los gobiernos locales, aclaró que, si bien mantienen su compromiso con el desarrollo de la electromovilidad, la actual crisis global obliga a que el nivel central asuma esta tarea específica. "Nuestra disposición a colaborar se mantiene. Vamos a avanzar en electromovilidad. Creemos que la política de mediano y largo plazo de las regiones es responsabilidad de los gobiernos regionales, pero esta materia, producto de la coyuntura internacional, tiene que verla el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones", sostuvo el gobernador.

La resolución se gestó tras un intercambio directo con el Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda. Santana destacó que han "tenido una conversación franca con el Gobierno, con el Ministerio de Hacienda como con el Presidente de la República, y sobre esa base, nuestra colaboración va a estar disponible en lo que es política permanente". Finalmente, el jefe regional manifestó sus expectativas sobre la gestión de estos fondos: "Espero que tengan el mayor y el mejor resultado en la administración y la ejecución de los subsidios temporales, producto de la contingencia que estamos viviendo".

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