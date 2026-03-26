Gobierno retira proyecto de Ley de Pesca para "someterlo a un proceso de estudio y perfeccionamiento"

La subsecretaría de Pesca retirará de tramitación el proyecto de Ley General de Pesca, ingresado durante la administración del Presidente Gabriel Boric.

Según detalla un boletín por parte de la subsecretaría, el retiro se justificaría en la intención de “someterlo a un proceso de estudio y perfeccionamiento, y no desecharlo en su totalidad”.

En el texto, enfatizan que hay temas en que existe acuerdo de continuarlos. Esta situación permitiría “su tramitación y eventual implementación en plazos más acotados”.

Además, detallan que esperan mantener distintas instancias de diálogo para sus mejoras, como comités de manejo, comités científicos, consejos zonales de pesca y consultas al Consejo Nacional de Pesca.

Tras conocerse el retiro, parlamentarios de la oposición criticaron al Ejecutivo, recordando especialmente la tramitación y final aprobación de su antecesora, conocida informalmente como “Ley Longueira”.

El presidente de la Comisión de Pesca, Alejandro Bernales (PL), señaló que “no se entiende la falta de diálogo del Gobierno, tomar decisiones entre cuatro paredes con un secretismo innecesario solo rompe las confianzas con el Congreso”.

El parlamentario consideró que el retiro era “un error político” y que genera dudas de “si lo que buscan es retroceder y volver a las prácticas como la Ley Longueira”.

Desde la misma instancia, Nathalie Castillo (PC) señaló que “retirar esta ley es una muy mala señal y confirma que el Gobierno de Kast está optando por salvar la corrupta Ley Longueira. Estamos hablando de una demanda histórica de la pesca artesanal que ya se estaba tramitando en el Congreso, con debate democrático y participación”.

Por su parte, Carlos Carvajal (PPD) considera que “seguir demorando su tramitación es un retroceso en la promulgación de una ley de pesca legítima, que entregue condiciones justas respecto al acceso de recursos pesqueros y los derechos de las comunidades que se dedican a la actividad”.

En ese sentido, también consideró que era “una mala señal del Gobierno que decide pasar por encima del Congreso y el trabajo que se ha desarrollado todos estos años”.

Desde el Frente Amplio, el expresidente de esta comisión, el diputado Jorge Brito, criticó la situación y llamó a que “no se eche por la borda” la ley ya desarrollada.

“La pesca artesanal está siendo duramente golpeada con el aumento del precio de los combustibles sin ninguna ayuda por parte de este Gobierno y, además, le quitan el futuro retirando el proyecto de nueva ley de pesca. Enfrentaremos al Gobierno, al ministro de la comisión e instamos a no hacer desaparecer a la pesca artesanal, de la cual dependen más de 100 mil personas en todo Chile”, enfatizó.

El senador por la región de Los Ríos, Iván Flores (DC), también criticó la decisión. Al respecto, señaló: “Este Gobierno ya no solamente es el Gobierno que crea emergencias nacionales, sino que además sorpresotas, porque acabamos de saber que la subsecretaría de Pesca presentó ante el Consejo Nacional de Pesca la decisión de retirar el proyecto de ley que ya está votado en el Congreso en general y en donde están ya votados la mayoría de los artículos, logrando acuerdos bastante transversales”.

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