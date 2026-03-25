Gobierno retira polémica publicación que hablaba de “Estado en quiebra” en medio de debate por alza de combustibles

El gobierno del Presidente José Antonio Kast se vio obligado a retirar de sus cuentas oficiales en Instagram y X la controversial publicación que desató críticas por referirse a un supuesto “Estado en quiebra”.

El mensaje, difundido en medio del debate por el alza de los combustibles que comenzará a regir este jueves, intentaba explicar por qué no se aplicó el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

En la publicación se afirmaba: “¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el Mepco? Porque nos dejaron sin plata, un Estado en la quiebra, endeudado en más de 49 mil millones de dólares y la caja del Estado completamente vacía”.

La publicación fue calificada por parlamentarios como “peligrosa” e “irresponsable”, debido al impacto que podría tener en la credibilidad internacional y en la confianza de los inversionistas.

Consultado al respecto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se desmarcó de la formulación y aseguró que él “jamás ocuparía esa palabra”. Desde el Congreso, aclaró que “lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada”, en el marco de la discusión de la ley que busca contener el precio de la parafina.

La postura fue respaldada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien en entrevista con Radio Infinita descartó que el país se encuentre en “quiebra”.

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