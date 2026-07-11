Gobierno retira indicación de megarreforma para respetar acuerdos con el PPD

El Gobierno aseguró que continuará trabajando para recomponer el diálogo con el Partido por la Democracia (PPD) luego de las diferencias surgidas durante la tramitación de la megarreforma, a raíz de una indicación relacionada con la rebaja de impuestos que terminó siendo retirada por el Ejecutivo.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó la situación tras participar en el velorio del exministro Enrique Krauss, realizado en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago, donde explicó el origen de la controversia y las medidas adoptadas para mantener el entendimiento político.

"La explicación es muy simple: existían conversaciones con el PPD en orden a apoyar ciertas indicaciones. Se genera una confusión respecto al entendimiento, en términos de una de las indicaciones que hizo mención con la rebaja de impuestos", señaló.

El secretario de Estado indicó que, una vez detectada la diferencia de interpretación respecto de esa propuesta, el Ejecutivo optó por retirarla al considerar que no formaba parte de los compromisos alcanzados durante las conversaciones.

"Eso se corrige porque definitivamente no había sido parte del acuerdo con el PPD, se retira la indicación y seguimos trabajando con el resto del proyecto", sostuvo.

Consultado sobre si el episodio representaba un error del Gobierno, Alvarado evitó utilizar ese concepto y explicó que el problema se originó porque la indicación comenzó a afectar el clima de las negociaciones.

"No hablaría de equivocaciones. Hablaría de que, desde el punto de vista del entendimiento, de las conversaciones y del acuerdo, esa indicación estaba generando ruido, estaba creando molestia, y una parte consideró que no era parte del acuerdo", afirmó.

En ese contexto, destacó que el Ejecutivo privilegió el cumplimiento de los compromisos asumidos durante el proceso legislativo.

"Como en política es fundamental respetar la palabra empeñada, tomamos la decisión de bajar la indicación que nos generaba esa dificultad y ese problema", agregó.

Pese a las diferencias manifestadas por el PPD, el ministro expresó su confianza en que las conversaciones permitan restablecer el entendimiento entre ambas partes y continuar con la discusión del proyecto.

"Siempre espero que las tensiones y las diferencias que se provocan a través de la conversación y de un diálogo tranquilo se puedan recuperar las confianzas y seguir avanzando en los términos que el proyecto hoy día tiene", señaló.

Finalmente, Alvarado manifestó que el Gobierno mantiene su expectativa de que la iniciativa sea respaldada durante la votación prevista para el próximo miércoles en el Senado. "Esperamos que el día miércoles la megarreforma se apruebe y pronto se transforme en ley de la República", concluyó.

PURANOTICIA