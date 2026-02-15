Gobierno respalda medidas de Codelco tras ocultamientos en El Teniente

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, valoró este sábado las medidas adoptadas por Codelco luego de que se revelaran inconsistencias y ocultamientos en un informe elaborado en 2023, relacionado con un estallido de roca en la mina El Teniente.

Según se ha establecido, dicho informe habría tenido incidencia en el accidente ocurrido en 2025, tragedia que terminó con la muerte de seis trabajadores, generando cuestionamientos tanto a los protocolos de seguridad como a la transparencia interna de la empresa estatal.

En el marco de una actividad oficial por el Día de los Brigadistas Forestales, Elizalde señaló que el Gobierno valora “las medidas que ha tomado Codelco”, destacando tanto la elaboración del informe que reveló las irregularidades como la desvinculación de gerentes, tal como fue informado por la administración de la cuprífera.

El secretario de Estado subrayó además el rol del presidente del directorio de la minera, Máximo Pacheco, a quien calificó como uno de los principales promotores del total esclarecimiento de los hechos, enfatizando que ha liderado el proceso interno para determinar responsabilidades.

Finalmente, Elizalde recalcó que el informe conocido da cuenta del compromiso asumido con las familias de las víctimas, el cual apunta al total esclarecimiento del accidente, estableciendo qué fue lo que ocurrió, quiénes son los responsables y garantizando que se conozca toda la verdad sobre uno de los siniestros mineros más graves de los últimos años.

