Gobierno reconoce ante fallida compra de casa de Salvador Allende que la "conducción del proceso no fue adecuada"

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, aclaró dudas respecto a la fallida compra de la casa en Providencia que perteneció al expresidente Salvador Allende.

La secretaria de Estado explicó que “el proceso se interrumpió en un momento determinado, que no surtió ningún efecto, aquí no hay transferencia de propiedad, no había transferencia de recursos, no ha habido inscripciones de ninguna naturaleza”.

Agregó que "el momento de la firma de la escritura en la notaría, es algo que no debió haber ocurrido, esencialmente por razones políticas. Aquí hubo una conducción de un proceso, en términos políticos, que no fue adecuada”.

“Eso se hizo valer a través de la responsabilidad política que significa la pedida de renuncia de la ministra Sandoval durante la jornada de ayer. Responsabilidad política que no es baladí, no todos los días el Presidente solicita la renuncia a alguno de sus ministros, es una decisión difícil de tomar (…)”, precisó.

La también ministra de Ciencias aclaró que “esa responsabilidad política recae en el Ministerio que estaba a cargo de la ejecución de este proyecto y eso es el Ministerio de Bienes Nacionales”.

A juicio de Etcheverry, este proceso tenía muchas etapas y “debió haberse interrumpido antes, por eso decimos que no se llevó adelante de la manera adecuada”.

Finalmente, manifestó que "por eso es relevante el momento en el que se toma la decisión de no perseverar, es relevante la decisión de esta familia, de hacer esta resciliación, es relevante explicar cada una de las etapas del proceso, y es relevante entender que aquí hay un proceso que no se llevó de la manera adecuada y que hay responsabilidades políticas”.

