Gobierno refuerza plan de seguridad por robos y hurtos que aumentan en días previos a Navidad

En la semana del 18 y el 24 de diciembre de 2024, los robos por sorpresa aumentaron 20,1%, y los hurtos 11,3%, en comparación con el año anterior, según cifras del Sistema Táctico Operativo Policial (STOP) de Carabineros.

Según consigna La Tercera, esto son algunos de los tipos de robos que aumentan en los días previos a Navidad, precisamente por la mayor demanda y el mercado ilícito que se genera en estas festividades.

A raíz de este escenario delictual que se repite todos los años, el gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, lanzó el pasado 10 de diciembre el plan Navidad Segura, que contempla el refuerzo de los despliegues policiales en puntos específicos, como barrios comerciales, ferias navideñas, centros comerciales, así como en los lugares en los que se identificaron delitos en años anteriores y relacionados a armas de fuego.

Desde la Subsecretaría de Seguridad destacan que durante el 2024 se logró al reducción de los ilícitos respecto al 2023. Así como también se pudo detener a 788 personas, realizar más de 79 mil controles, e incautar 28 armas de fuego, 27 vehículos y 56 fuegos artificiales.

Para este año se ha coordinado con Carabineros el despliegue de cerca de 2.100 funcionarios y de 500 “medios logísticos”. Lo anterior, se traduce, explican desde la repartición encabezada por Rafael Collado, en la realización de 430 servicios policiales a nivel nacional, de los cuales 100 se realizarán en centros comerciales y más de 330 en ferias navideñas.

Pero, además, con el fin de aumentar la capacidad de los efectivos, se realizó el cruce de información con datos geográficos reportados por las municipalidades, lo que permitió incorporar 175 puntos críticos a resguardar en la Región Metropolitana.

