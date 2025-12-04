Gobierno refuerza combate de incendios con avión C-130 “Hércules”: se suma a flota de 77 aviones

Con objeto de prevenir y combatir incendios forestales en la temporada 2025-2026, el gobierno anunció que un avión C-130 “Hércules” estará disponible para enfrentar posibles siniestros en la zona sur del país, con un contingente aéreo de 77 naves.

El “Hércules” puesto a disposición de la Conaf puede transportar 15.000 litros de agua, supresores o retardantes, posee una autonomía operativa de 3 horas y tendrá como base el aeródromo María Dolores de Los Ángeles, Región del Biobío.

Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, indicó que “lo que se ha hecho bajo el Gobierno del Presidente Boric es fortalecer nuestras capacidades a través de una inversión relevante, comprometiendo para la nueva temporada 160 mil millones de pesos. Eso da cuenta de que hemos hecho una inversión adicional para contar con una flota aérea más amplia, con más brigadas, con mayores capacidades de respuesta. Y la presentación de este avión da cuenta del esfuerzo que hemos hecho”.

En esta línea, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, destacó que “este avión “Hércules” C-130 que, junto con otro avión que desde el domingo ya está dispuesto en Torquemada, se hace parte de la flota de tanqueros que vienen a completar la flota de 77 aeronaves que hemos dispuesto esta temporada para enfrentar el período de más alta ocurrencia de incendios forestales”.

Este año, se han registrado 1.147 incendios con una superficie afectada de 2.427 hectáreas, lo que se traduce en un aumento del 5% en incendios con respecto a la temporada anterior. Sin embargo, las labores preventivas y de combate han logrado reducir en un 55% la superficie afectada.

La distribución estratégica de estas aeronaves busca asegurar una cobertura proporcional al nivel de amenaza, las características territoriales y el comportamiento histórico del fuego en cada región.

En el norte, Coquimbo contará con 1 aeronave, Valparaíso dispondrá de 9 aeronaves, Metropolitana de 8, O’Higgins de 7 y Maule de 10.

En tanto, en el sur, Ñuble operará con 5 aeronaves, Biobío con 10, La Araucanía con 7, Los Ríos con 1 y Los Lagos con 4.

Mientras que en las regiones australes, Aysén y Magallanes contarán con 2 aeronaves cada una, reforzando la respuesta en territorios de difícil acceso.

Adicionalmente, se mantienen 11 recursos aéreos de carácter nacional, destinados al apoyo estratégico, la redistribución operativa y la cobertura en eventos de alta demanda, completando así la dotación total de 77 aeronaves previstas para la temporada.

