Gobierno recurre al CDE para evaluar sanciones contra rescatados en San José de Maipo: operativo costó $100 millones

La Delegación Presidencial Regional Metropolitana ofició al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe eventuales acciones legales por el rescate de tres personas en el Cajón del Maipo.

Según el delegado Germán Codina, el despliegue de recursos tuvo un costo de $100 millones.

El oficio busca que el CDE inicie acciones destinadas al resguardo del interés fiscal y del deber de cuidar y cuidar la integridad y la vida de quienes pertenecen a las instituciones y equipos de búsqueda y rescate.

Codina señaló que estos equipos, en cumplimiento de sus funciones, deben desplegarse y operar en condiciones meteorológicas y geográficas adversas para acudir en auxilio, en este caso de las tres personas que permanecieron aisladas durante seis días.

Se trata de Martina Núñez, Magdalena Retamal y Manuel Orellana, quienes fueron encontrados en un refugio de Valles de Colina, en el sector cordillerano de San José de Maipo, donde llegaron pese a las medidas preventivas de restricción de tránsito y evacuación vigentes.

En el rescate participaron bomberos, el GOPE y la Prefectura Aérea de Carabineros y efectivos del Ejército, mientras que la PDI realizó una investigación tras una denuncia por presunta desgracia.

Al respecto, Codina señaló que "cuando la autoridad está diciendo por los medios de comunicación que vamos a tener un episodio crítico, de gran intensidad en la región, que está prohibido pasar desde San Gabriel hacia arriba, porque su integridad está en riesgo, esa persona deberá hacerse responsable al menos de los costos del rescate".

Añadió que "cuando esa persona viola todos estos preceptos y te demuestra que su irresponsabilidad es todavía mayor a todas estas alertas, esa persona debe ser sancionada, pagando los costos asociados a lo que significó el rescate".

Finalmente, Codina calificó a Orellana como "un irresponsable que subió a las Termas de Colina a una parranda de aquellas y después se vio encerrado por la nieve, pero en realidad esta persona quiso hacer un 'after' en las Termas de Colina sin respetar absolutamente ninguna de las situaciones de riesgo que se habían alertado".

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