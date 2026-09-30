Gobierno reconoce tras nuevo aumento en la desocupación que el empleo es la "principal urgencia social" del país

El Gobierno sostuvo que la nueva cifra de desocupación de 9,6% a nivel nacional confirma que el empleo es la principal urgencia social del país, ante lo cual está "actuando con decisión".

Tras conocer las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el ministro del Trabajo, Tomás Rau, declaró que esto "refleja una situación muy difícil para muchas familias y frente a la cual estamos actuando con decisión".

En ese sentido, mencionó el plan «Chile Despega» con una inversión de $1,3 billones para impulsar más de 100.000 empleos mediante obras públicas, viviendas y proyectos comunales, entre otras iniciativas.

"Para recuperar el empleo de manera sostenida, Chile necesita recuperar el crecimiento y la inversión", enfatizó.

Por su parte, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que "la cifra de hoy confirma que el empleo es la principal urgencia social del país: detrás del 9,6% hay casi 990 mil personas buscando trabajo, y no lo vamos a minimizar".

"El invierno y los temporales pesaron, pero un punto más que hace un año revela un problema de fondo: una economía que crece poco y no crea suficiente empleo formal", añadió.

"Por eso lanzamos «Chile Despega»: acelerar obras e inversión, apoyar a las pymes para que contraten y destrabar proyectos que generan trabajo", cerró.

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