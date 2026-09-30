Desempleo sube a 9,6% en el trimestre junio-agosto impulsado por la caída del empleo masculino y la industria manufacturera

En 9,6% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre junio-agosto de 2026, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La cifra registró un ascenso de 1,0 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, explicado por el alza de la fuerza de trabajo (0,3%) y la disminución de las personas ocupadas (-0,9%). En tanto, las personas desocupadas aumentaron 13,0%, impulsadas por quienes se encontraban cesantes (12,1%) y aquellas que buscaban trabajo por primera vez (23,2%).

En las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó 10,3%, lo que representa un aumento de 1,0 pp. en el período. Este resultado se explicó por el incremento de 1,3% de la fuerza de trabajo, superior al 0,2% registrado por las ocupadas, mientras que las desocupadas aumentaron 12,2%, incididas tanto por las cesantes (12,8%) como por aquellas que buscaron trabajo por primera vez (6,2%).

En los hombres, la tasa de desocupación alcanzó un 9,1%, registrando un crecimiento de 1,1 pp. en doce meses. Esto se produjo debido a la disminución de 0,5% de la fuerza de trabajo, menor en magnitud a la caída de 1,7% de los ocupados. A su vez, los desocupados aumentaron 13,7%, incididos por los cesantes (11,4%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (46,9%).

Además, en doce meses, la estimación del total de personas ocupadas disminuyó 0,9%, caída explicada exclusivamente por los hombres (-1,7%), dado que las mujeres registraron un aumento de 0,2%.

Por sector económico, la contracción de la población ocupada estuvo influida por industria manufacturera (-7,6%), información y comunicaciones (-16,8%) y comercio (-1,1%). Por categoría ocupacional, en tanto, el descenso se observó en personas asalariadas formales (-2,9%) y familiares no remunerados (-4,0%).

DESOCUPACIÓN INFORMAL

En tanto, la tasa de ocupación informal se situó en 26,3%, con un incremento de 0,3 pp. en doce meses. En mujeres y hombres, la tasa alcanzó 28,3% y 24,8%, respectivamente, con variaciones de 0,5 pp. y 0,1 pp. en cada caso.

Las personas ocupadas informales aumentaron 0,3%, incididas exclusivamente por las mujeres (2,0%), dado que los hombres registraron una caída de 1,2%. Por sector económico, el aumento se explicó principalmente por transporte (8,6%) y servicios administrativos y de apoyo (10,2%), mientras que por categoría ocupacional estuvo incidido por personal de servicio doméstico (14,6%) y asalariadas privadas (1,1%).

Asimismo, la tasa de desocupación ajustada estacionalmente se ubicó en 9,4%, registrando un aumento de 0,1 pp. respecto del trimestre móvil anterior. Este resultado se produjo como consecuencia de la nula variación de la fuerza de trabajo, producto del alza de los desocupados (0,8%) y del descenso de los ocupados (-0,1%).

Finalmente, en la región Metropolitana, la tasa de desocupación alcanzó 9,8% durante el trimestre junio-agosto de 2026, aumentando 0,9 pp. en doce meses. El resultado se explicó por la disminución de la población ocupada (-1,0%), superior a la reducción registrada por la fuerza de trabajo (-0,1%).

Según sector económico, la reducción de la población ocupada en la región Metropolitana fue incidida por información y comunicaciones (-25,1%), industria manufacturera (-10,3%) y actividades de salud (-6,0%), además de las categorías ocupacionales de personas asalariadas formales (-5,5%) y personas asalariadas informales (-1,3%).

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