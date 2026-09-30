Senador Macaya revela que el Presupuesto 2027 crecerá un 1,5% y asegura que ''los beneficios y derechos sociales no se tocan''

El senador UDI Javier Macaya señaló que el Presupuesto 2027 tendrá un aumento de 1,5%, según les confirmó el presidente José Antonio Kast durante una reunión en Cerro Castillo. De acuerdo con el parlamentario, los principales énfasis estarán puestos en reactivación económica, empleo, vivienda, infraestructura, seguridad y defensa.

En todo caso, en entrevista con radio Cooperativa advirtió que "yo sé que van a haber dolores, partidas quizás de menos énfasis en lo que es la reactivación económica y la creación de empleo van a ser más dolientes, pero acá el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos".

En esa línea, agregó que "lo más relevante es no afectar el gasto social, y sí tener una mirada siempre puesta en la ineficiencia del gasto público, y particularmente en el gasto corriente".

“Acá los beneficios y los derechos sociales no se tocan, hay un presupuesto con mucho más control, con más orden, donde se procura que no se despilfarren los recursos que son de todos los chilenos", añadió el parlamentario.

Consultado sobre las áreas que concentrarán los mayores incrementos, Macaya detalló que "buena parte del aumento está en vivienda, está en infraestructura, también en seguridad y defensa (...) con proyectos que sean ejecutables, y que tengan más capacidad de afectar y mover la aguja en la actividad económica y en el empleo (...) me parece que es una buena noticia".

"Un 1,5% es bien contenido respecto a expansiones presupuestarias que se han hecho en años anteriores. Pero hay que cruzarlo con los ingresos estructurales, con el déficit y con la deuda, porque si no, no estamos demostrando la responsabilidad fiscal por la cual las clasificadoras de riesgo han, entre comillas, premiado y mantenido la valoración crediticia y del riesgo país de Chile", explicó.

También comentó que "a mí me parece que, en términos bien generales, la orientación de este presupuesto es consistente con un presupuesto que intenta combinar la disciplina fiscal con prioridades sociales muy visibles en empleo, vivienda, seguridad, y las materias que son obviamente más básicas y que tienen que estar financiadas por el presupuesto".

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