Estados Unidos niega visa al senador Daniel Núñez y le impide asistir a actividad en la ONU

Estados Unidos negó la visa al senador comunista Daniel Núñez, quien tenía previsto viajar a Nueva York para participar en una actividad de la Unión Interparlamentaria (UIP), desarrollada en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Según reportó La Tercera, el parlamentario había tramitado el documento con ese objetivo.

La decisión de las autoridades estadounidenses impidió que el parlamentario pudiera concretar el viaje y participar de la instancia, por lo que finalmente debió ser reemplazado en la actividad.

Originalmente, la invitación había sido extendida al senador Francisco Huenchumilla (DC), quien finalmente desistió de asistir por motivos personales. Ante esta situación, se determinó que Núñez asumiera como reemplazante para representar al Congreso chileno en la instancia.

Sin embargo, el parlamentario comunista no pudo concretar su participación luego de que la Embajada de Estados Unidos en Chile rechazara su solicitud de visa para asistir a la actividad.

De esta manera, la representación parlamentaria chilena quedó finalmente en manos de la senadora Loreto Carvajal (PPD), quien asumió el lugar que inicialmente había sido destinado a Huenchumilla.

La reunión de la UIP se desarrolló en Nueva York, donde la organización cuenta con una Oficina de Observadores Permanentes ante Naciones Unidas. La instancia reúne a representantes de parlamentos nacionales y aborda materias vinculadas al trabajo legislativo y la cooperación parlamentaria internacional.

El episodio ocurre mientras la relación entre Chile y Estados Unidos ha concentrado parte de la agenda política durante la visita del Presidente José Antonio Kast a Nueva York, donde participó en actividades asociadas a la Asamblea General de Naciones Unidas. El encuentro de la UIP se desarrolló en paralelo a dicha visita.

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