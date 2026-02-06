Gobierno rechaza nuevo retiro de AFP por incendios: "No tiene sentido una política de ese tipo"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió a la propuesta de algunos parlamentarios que busca permitir un nuevo retiro de AFP para los afectados por los incendios forestales ocurridos en la zona centro sur del país.

En conversación con Radio ADN, Grau sostuvo que “no tiene ningún sentido una política de ese tipo para ese problema. Si existe una emergencia, lo que tiene que ocurrir, y es lo que está ocurriendo, es que el Estado apoye a las personas que sufrieron esa situación”.

“Hay más de 4 mil personas que, en muy pocos días, recibieron sus bonos de ayuda temprana, y además están recibiendo distintas posibilidades para tener viviendas transitorias, en algunos casos la vivienda propiamente tal”, añadió.

En esta línea, el secretario de Estado explicó que “pusimos por primera vez la posibilidad de que se le entregue recursos a las personas para que ellas mismas puedan empezar su proceso de construcción”.

“Tenemos que entre todos apoyar rápidamente a las familias, y no volver a esta idea de que cuando existe una situación adversa a un grupo específico, esas personas se tengan que ayudar a sí mismas, que es lo que ocurre con un retiro”, indicó.

Finalmente, el jefe de la billetera fiscal apuntó a la importancia de que “las políticas públicas se diseñen de la mejor manera posible para los temas que se enfrentan ahora”.

