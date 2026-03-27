Gobierno rechaza críticas por descoordinación y afirma: “No se desordena ante las crisis”

Frente a los cuestionamientos emitidos por la timonel de Renovación Nacional, la senadora Paulina Núñez, el Ejecutivo salió al paso para defender su gestión comunicacional y la cohesión interna del oficialismo. Las críticas de la parlamentaria apuntaban a una presunta falta de coordinación y debilidades en la estrategia informativa ante el incremento en el precio de los carburantes.

Al finalizar una sesión de gabinete centrada en el programa Chile Sale Adelante, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, fue enfático en señalar que la administración no ha perdido el rumbo. “Siempre está expuesto a la crítica política. Pero yo les quiero decir fuerte y claro, este es un gobierno que ante las emergencias y las crisis como la que estamos viviendo, no se desordena”, sentenció el secretario de Estado desde el Palacio de La Moneda.

El jefe de gabinete subrayó que la administración trabaja de forma articulada, poniendo como ejemplo la celeridad con la que se enfrentó la problemática de los hidrocarburos. Según Alvarado, “este gobierno actúa de manera cohesionada, ordenada, y tal es así de que ante esta emergencia de crisis de los combustibles nos propusimos un objetivo, en 48 horas teníamos la solución, con la colaboración del parlamento”. Asimismo, remarcó que dichas determinaciones ya se encuentran operativas en el territorio nacional.

Pese a manifestar apertura ante las observaciones de distintos sectores, Alvarado insistió en la solidez del equipo gubernamental: “La crítica política la recibimos, pero lo quiero decir fuerte y claro, reitero que este es un gobierno que no se desordena ante las crisis y por el contrario es capaz de abordar la contingencia y su programa de gobierno”.

En sintonía con este discurso, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, argumentó que la prioridad comunicacional está puesta en el vínculo con los ciudadanos. “Fue muy claro el ministro del Interior, nosotros no nos perdemos, la comunicación es para la ciudadanía, y lo que hemos hecho las últimas semanas es informarles acerca de los planes del gobierno de emergencia, el Desafío 90, los objetivos del plan de reconstrucción, los proyectos de ley”, explicó la portavoz.

Sedini defendió que cada anuncio oficial está respaldado por hechos tangibles, asegurando que “surgen emergencias, surgen urgencias, surgen crisis, y hemos sido enfáticos en actuar, y la gente se ha dado cuenta que cada una de las comunicaciones que hacemos es de la mano de acciones concretas en pos de que la ciudadanía esté mejor”.

Por otro lado, la ministra abordó el requerimiento enviado por la Contraloría General de la República tras las declaraciones gubernamentales sobre una eventual situación de “quiebra” del país. Al respecto, sostuvo que existe total disposición para colaborar con el ente regulador: “En cuanto a la institucionalidad, nosotros respetamos y valoramos siempre el actuar de Contraloría, y es por eso que nosotros en cualquiera de los casos vamos a responder con responsabilidad en los tiempos correspondientes y con toda la disposición de contestar las preguntas”.

Finalmente, la vocera reafirmó que el Ejecutivo posee una hoja de ruta definida para enfrentar los desafíos actuales. “Tenemos un proyecto, tenemos un plan, lo estamos siguiendo en el área social, en el área económica, en las emergencias y también con esta crisis de los combustibles, y nuestra comunicación siempre está enfocada en los beneficios de la ciudadanía y en este gobierno de emergencia”, concluyó.

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