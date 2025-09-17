Gobierno recalca que fallo de la Corte Suprema por Dominga no es definitivo

El Ministerio de Medio Ambiente afirmó que el fallo de la Corte Suprema por Dominga no es definitivo y que el desarrollo del proyecto minero portuario debe resolverse en el Comité de Ministros, que encabeza la ministra Maisa Rojas y que ya lo rechazó en 2025.

En una declaración, el ministerio señaló que "el pronunciamiento de la Corte Suprema no implica una resolución de fondo al proyecto y en su contenido establece que las sentencias del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta no son definitivas".

"La Corte Suprema también reafirma que la competencia para resolver sobre el proyecto minero portuario Dominga es del Comité de Ministros, órgano que ya tomó una decisión al respecto en enero de 2025", añadió.

Además, recalcó que "quedan recursos judiciales pendientes de resolución, tanto en la Corte de Apelaciones de Antofagasta como en el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago".

El día martes, se conoció que La Corte Suprema declaró inadmisible un recurso presentado por el Gobierno, a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y organizaciones ambientalistas en contra del proyecto minero Dominga.

Por su parte, La sociedad Andes Iron, propietaria del proyecto Dominga, calificó como "histórico" el fallo. Según la empresa, la resolución del máximo tribunal del país confirma "la plena vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°161/2021 del proyecto". De esta manera, la Corte Suprema habría cerrado la vía judicial para impugnar Dominga.

"Se trata de un fallo histórico, no solo para la empresa, sino también para el país y su institucionalidad ambiental. Dominga es el proyecto con la tramitación más extensa en los 30 años de existencia del SEIA, convirtiéndose en un verdadero ícono de la permisología y la judicialización", declaró Andes Iron.

