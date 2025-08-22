Gobierno realizó un positivo balance del sistema frontal y advirtieron sobre una ola polar para este fin de semana en la Región Metropolitana

El Gobierno realizó un positivo balance por el sistema frontal que afectó entre las regiones de Coquimbo y Maule, y reportó afectaciones menores en viviendas, cierres de algunas rutas por nieve, cortes de luz y suspensiones de clases en algunas comunas.

Desde Senapred, subsecretario del Interior, Víctor Ramos, informó que "tenemos un daño menor en 76 viviendas entre la región de Coquimbo, Metropolitana y O'Higgins y alteraciones de conectividad en algunas rutas".

En cuanto a los cortes de luz, señaló que "los parámetros son de un día normal, por lo tanto la respuesta que se está teniendo a esto es positiva. No hay que bajar la guardia frente a eso y la SEC está permanentemente monitoreando el refuerzo comprometido por las compañías eléctricas, que de momento está funcionando bastante bien".

Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que las clases están suspendidas en las comunas San Antonio, Putaendo y San Esteban, en a Región de Valparaíso, y en las comunas de Pirque, Puente Alto, Lo Barnechea y San José de Maipo, en la Metropolitana.

En tanto, Andrés Mondaca, de la Dirección Meteorológica, anunció que las lluvias "van a continuar de una manera más intermitente producto de la inestabilidad atmosférica post frontal, así es que estamos esperando que aún en el centro de Santiago caigan entre 5 a 10 mm más ocasionalmente durante toda esta mañana".

Además, confirmó una ola polar para el fin de semana en la Región Metropolitana. "Las temperaturas mínimas van a descender bastante en el centro de la capital. Podríamos registrar entre -3 a -4°. En algunas comunas hasta -6° como Colina, Tiltil, Lampa, localidades que generalmente son más frías que el centro de la capital. En San José de Maipú podría registrar hasta -8° el día sábado", advirtió.

ORREGO TAMBIÉN HIZO POSITIVO BALANCE

Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, también realizó un positivo balance tras el sistema frontal por lluvias y bajas temperaturas en la capital.

En conversación con Duna, Orrego señaló que “lo más complicado es que como va a seguir con chubascos el resto del día, con este nivel de frío de -4 °C, podemos tener hielo en las calles y puede ser bastante riesgoso para mañana en la mañana”.

Respecto al acceso a la zona cordillerana, la autoridad detalló que “la Ruta G-25 y Ruta G-21 están cerradas en estos momentos, pero claramente hay que tener cadenas porque el nivel de tacos que se puedan generar por autos que queden atascados, es bastante alto”.

Además, el gobernador comentó sobre la suspensión de clases en algunas comunas por el sistema frontal y sostuvo que “en el caso del Cajón del Maipo era la más justificada porque era evidente que íbamos a tener nieve, distinto el caso de Puente Alto y Pirque donde la verdad no hubo gran afectación”.

En cuanto a los cortes de suministro eléctrico, Orrego afirmó que “para los impactos que hemos tenido en otras ocasiones, ahora es bastante bajo. Comparado con otros episodios, es el elemento menos significativo de este sistema frontal”.

