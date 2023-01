Gobierno realiza en La Moneda el último consejo de gabinete previo al receso legislativo

Durante este viernes se está llevando a cabo un consejo de gabinete en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, con el fin de que cada ministerio entregue un balance de sus labores.

No obstante, la cita liderada por el presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá, tiene como motivo principal abordar el Plan de Emergencia Habitacional que está llevando adelante el Ministerio de Vivienda, cartera de Carlos Montes, el cual tiene como meta construir 260 mil nuevos hogares durante los cuatro años de mandato y ya lleva un 14% de avance.

Este es el último gabinete ministerial antes del receso del Congreso en febrero, y se produce cuando ciertas voces del oficialismo y oposición han sugerido un cambio de nombres en los ministerios.

La semana estuvo marcada por el rechazo en el Legislativo de las dos acusaciones constitucionales que enfrentó el Ejecutivo: una contra el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, y otra contra la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, a propósito de la polémica por los indultos.

Sin embargo, cuando todo parecía alivianar las presiones en el Gobierno, la filtración de un audio de Cancillería provocó un impasse justo cuando el Mandatario estaba en la cumbre de la Celac, en Argentina, junto a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, criticada por sus dichos contra el embajador trasandino, Rafael Bielsa.

Sobre un posible cambio de ministros, Tohá zanjó que "las decisiones en esta materia las toma el Presidente, no los gabinetes, no se deliberan en los espacios de trabajo habituales, no corresponde que entre colegas estemos haciendo ese tipo de evaluaciones y es poco lo que podemos aportar en esa discusión. Es más bien una pregunta para el Presidente y sólo para él".

PURANOTICIA