Gobierno realiza balance positivo de la segunda vuelta y reporta sólo "incidentes menores"

Un balance positivo del desarrollo de la jornada electoral entregó este domingo el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, tras encabezar una reunión de evaluación del proceso a nivel nacional. Según informó la autoridad, la votación se ha desarrollado con normalidad y tranquilidad en todo el país.

Desde Arica hasta Magallanes, solo se han registrado situaciones menores y de carácter puntual, como cortes de agua, interrupciones del suministro eléctrico y algunas detenciones en las inmediaciones de locales de votación, hechos que no han alterado el normal desarrollo del proceso electoral.

Entre los incidentes reportados, mencionó una interrupción momentánea en la escuela Eleuterio Ramírez de Valparaíso por un falso aviso de bomba, situación que fue rápidamente superada y permitió que las mesas retomaran su funcionamiento habitual.

En ese contexto, el subsecretario destacó el desempeño del sistema democrático y electoral chileno, señalando que tras más de siete procesos eleccionarios realizados en los últimos años, “el orgullo por el sistema electoral chileno ha ido en aumento”, resaltando su legitimidad y la rapidez en la entrega de resultados.

VOTO EN EL EXTRANJERO

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, en tanto, se informó que la votación de chilenos y chilenas en el extranjero se ha desarrollado con normalidad.

El proceso involucra a 160.935 personas inscritas y, hasta las 13:00 horas, se habían constituido 370 de las 426 mesas habilitadas en 118 locales de votación distribuidos en 64 países, lo que equivale al 86%. Las mesas restantes no se habían instalado principalmente por diferencias horarias, mientras que solo una, ubicada en Amán, Jordania, no logró constituirse por falta de vocales.

En materia de seguridad, se informó el despliegue de más de 26 mil efectivos de las Fuerzas Armadas a lo largo del país, con mayor concentración en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, sin que se registraran hechos de gravedad. A este operativo se sumó el trabajo de Carabineros, que reportó detenciones por faltas menores y más de 316 mil constancias realizadas a través de Comisaría Virtual, principalmente asociadas a excusas por distancia.

Finalmente, el subsecretario Ramos precisó que cerca de las 10:15 horas ya se encontraba constituido el 99% de las mesas a nivel nacional, calificando esta jornada como una de las más expeditas en términos históricos. En ese marco, reiteró el llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho a voto hasta las 18:00 horas, recordando que los documentos válidos para sufragar son la cédula de identidad y el pasaporte.

