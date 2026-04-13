Gobierno reafirma respaldo total al Plan de Búsqueda y promete respetar autonomía del INDH

La total disposición del Ejecutivo para respaldar el Plan de Búsqueda de detenidos desaparecidos fue ratificada recientemente por el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira. Junto con ello, la autoridad gubernamental garantizó que la actual administración mantendrá un irrestricto respeto hacia la independencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Durante un diálogo sostenido con el diario El Mercurio, el personero de Gobierno abordó inicialmente la reciente desvinculación de tres trabajadoras pertenecientes al Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia. Sobre las vacantes generadas tras esta salida, precisó que uno de los puestos ya fue asumido por una "excelente jefa de la Unidad de Programas de Derechos Humanos".

En relación con los dos cupos que aún permanecen disponibles, el subsecretario argumentó que "es fundamental primero escuchar, ver cuáles son las necesidades de cada área, antes de tomar ese tipo de decisiones, pero creemos que hay muy buenos perfiles tanto en el interior de la subsecretaría como en distintas instituciones que podrían colaborar".

Posteriormente, al profundizar en el compromiso estatal con esta iniciativa, Mira enfatizó: "creemos que la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda es una muestra concreta de que por nuestra parte está la voluntad total de poder acompañarlos, de poder mostrar que estamos cerca, que los derechos humanos son importantes siempre, que los derechos humanos son de todos, todos los días y especialmente para ellos. Creo que es importante mostrar con hechos más que con palabras que la continuidad es posible".

Al abordar la situación actual del INDH, la autoridad planteó la necesidad de realizar modificaciones estructurales. En ese sentido, aseveró que "creemos que la institucionalidad tiene que ajustarse (…). ¿Cómo acercamos la institucionalidad a las personas, a los vecinos, a las personas que se levantan todos los días a trabajar, que quieren volver a sus casas seguros, que quieren hacer las cosas bien? Bueno, tenemos que llevar la institucionalidad de derechos humanos cerca de ellos".

Para materializar dichos cambios, el representante del Ejecutivo explicó los pasos administrativos y legislativos en curso: "Es por eso que el año 2024, dentro de la discusión de la Ley de Presupuestos del año 2025, se incorpora esta necesidad de hacer una comisión revisora que pueda presentar un informe de recomendaciones para la reforma y el fortalecimiento del INDH".

Siguiendo esa misma línea argumentativa, detalló los plazos y el mecanismo legal que se utilizará, indicando que "Con base en este informe es que se está trabajando en un anteproyecto de ley, para poder presentarlo rápidamente al Congreso, y que sea en sede legislativa donde se puedan conversar estas reformas".

Finalmente, el subsecretario hizo hincapié en el carácter participativo que debe tener este proceso de modernización. "Y aquí creo que hay algo muy importante, que es que debemos respetar la autonomía de la corporación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y preguntarles sobre todo a ellos qué piensan respecto a esta reforma y preguntarles también a las muchas otras organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos qué piensan también respecto a esta reforma", concluyó.

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