Gobierno ratifica al coronel Rubén Pérez como director nacional de Gendarmería

El ministerio de Defensa y Derechos Humanos informó este lunes que el coronel Rubén Pérez Riquelme fue nombrado como el nuevo director nacional de Gendarmería, quien se mantenía desde el 9 de junio ejerciendo el cargo en calidad de subrogante, tras la renuncia de Sebastián Urra.

Durante ese tiempo, debió enfrentar una serie de polémicas en la institución, incluyendo la liberación por error de tres reos desde distintos penales -entre los cuales estaba el presunto sicario del “Rey de Meiggs”- y la fuga de tres internos de alta peligrosidad desde la cárcel de Valparaíso.

Asimismo, tuvo que lidiar con el informe de Contraloría respecto del uso de irregular de licencias médicas, que registró más de mil funcionarios de la institución, incluyendo a cuatro miembros del alto mando.

Desde el Ejecutivo indicaron que el coronel Rubén Pérez “tiene una vasta experiencia y conocimiento del sistema penitenciario chileno, desempeñando diversas responsabilidades a lo largo de su carrera de más de 30 años”.

Agregaron que “entre los principales desafíos del director nacional Rubén Pérez, está fortalecer la seguridad penitenciaria y el control de los establecimientos penales; profundizar el Plan Nacional contra el Crimen Organizado; avanzar en políticas de probidad y anticorrupción; y relevar el trabajo en materia de reinserción social y derechos humanos”.

