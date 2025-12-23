Gobierno publica resolución que establece devolución de cobros en exceso en cuentas de la luz por error de Transelec

El Ministerio de Energía anunció la publicación en el Diario Oficial de la resolución que establece la devolución de los cobros excesivos en las cuentas de electricidad, originados por un error de la empresa Transelec.

La medida confirma que el reintegro automático de los montos comenzará a aplicarse en las boletas de los clientes a partir del 1 de enero de 2026, según informó la cartera.

El origen del problema se remonta al escándalo por el cálculo erróneo de tarifas realizado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), que incluyó una doble estimación del efecto de la inflación. A ello se sumó la notificación que Transelec realizó en octubre de 2024, cuando reconoció un error interno en la valoración de sus activos, lo que también impactó al alza las cuentas de luz.

La gestión de este proceso estuvo marcada por la salida del anterior ministro de Energía, Diego Pardow, lo que obligó a Álvaro García, su sucesor, a liderar la resolución del conflicto y a encabezar la coordinación con las empresas involucradas.

En este contexto, el biministro de Energía y Economía destacó que con la resolución publicada “se concreta el compromiso asumido por el Gobierno en cuanto a que se devolverán los montos cobrados en exceso en vista del error admitido por la empresa”.

El secretario de Estado agregó que “con la publicación de esta resolución, las familias del país, de Arica a Los Lagos recibirán la restitución de los cobros erróneos, de manera automática, en sus cuentas de luz a partir del mes de enero de 2026”.

PURANOTICIA