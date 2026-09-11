Gobierno proyecta que cerca de 400 mil vehículos saldrán de la región Metropolitana por el fin de semana de Fiestas Patrias

El Gobierno proyecta que cerca de 400 mil vehículos saldrán de la región Metropolitana entre el jueves 17 y domingo 20 de septiembre, por el fin de semana de Fiestas Patrias.

El biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, explicó que ante esta situación están preparando "en forma preventiva y con medidas para que todos tengan el mejor viaje posible, en forma segura y responsable".

"Se va a aplicar el tradicional peaje a luca para vehículos livianos, la rebaja en un 50 por ciento para los camiones en la madrugada y durante el día restricción para camiones en determinados tramos. Son medidas para facilitar la salida que se concentrará el jueves y viernes, y también el retorno durante el domingo", indicó.

En concreto, para la salida del jueves 17 habrá peaje a $1.000 para vehículos livianos de 07:00 a 13:00 horas en la ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa); en la Ruta 5 Sur (Peaje Nueva Angostura, en ambos sentidos) y en la ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas, en ambos sentidos).

La medida se repetirá el viernes 18 de 09:00 a 15:00 horas en la ruta 5 Norte, ruta 68 y ruta 5 Sur, en los mismos tramos y sentidos.

Para el tránsito de camiones, habrá restricción el jueves 17 de 12:00 a 19:00 horas en la ruta 5 Norte en dirección norte (Entre enlace Lo Pinto y el Enlace Llay Llay); en la ruta 68 en dirección a la costa (Entre Vespucio y enlace Algarrobo); y en la ruta 5 Sur en ambos sentidos (Entre enlace Calera de Tango y enlace Pelequén).

El jefe de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, general Víctor Vielma, señaló que "Carabineros estará desplegado a nivel nacional mediante el servicio Ruta Segura, reforzando la prevención y seguridad en las principales rutas".

"El llamado es a celebrar en familia y con responsabilidad, respetando las normas del tránsito, no conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, y programando tanto el viaje de ida como el retorno", añadió.

Además, mencionó que "durante las Fiestas Patrias de 2025 fallecieron 24 personas en siniestros viales. Este año no queremos lamentar nuevas tragedias. La principal medida de seguridad es el autocuidado y la responsabilidad de cada uno".

PURANOTICIA