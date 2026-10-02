Eje Bandera en Santiago reabre al transporte público tras cerca de 13 años como paseo peatonal

Tras cerca de 13 años como paseo peatonal, el eje Bandera habilitará desde este sábado 3 de octubre, la circulación exclusiva de buses de Red Movilidad, entre San Diego y General Mackenna.

Según destacó la Municipalidad de Santiago, la intervención consideró una inversión de $1.249 millones, en un tramo de 1,6 kilómetros, con reparación de baldosas, recuperación del paso bajo nivel, limpieza de quioscos, destape de sumideros, hidrolavado, recuperación de mobiliario y nuevas medidas de seguridad y señalización.

El nuevo diseño elimina desvíos de hasta 2 kilómetros y contempla que los buses circulen exclusivamente por una pista de 3,5 metros, mientras que aproximadamente tres cuartas partes del eje permanecen destinadas a peatones y comercio, permitiendo compatibilizar transporte público, terrazas y actividad comercial.

“Lo que estamos haciendo es recuperar la conectividad, pero haciéndola compatible con el uso ciudadano de este espacio”, planteó el alcalde Mario Desbordes.

El jefe comunal resaltó que los usuarios que actualmente deben realizar desvíos por Lord Cochrane y Amunátegui podrán reducir sus tiempos de desplazamiento, mientras el comercio de San Diego recuperará una conexión que había perdido durante los años de cierre.

También subrayó que el municipio reforzará la iluminación, las cámaras de televigilancia, el mobiliario urbano y las labores de información y adaptación durante la marcha blanca.

El jefe comunal agregó que el objetivo es mantener una buena conectividad de transporte público sin perder espacios para peatones y comercio. En ese sentido, señaló que el municipio trabaja en nuevos proyectos de espacios semipeatonales en el centro y que la reapertura de Bandera incorpora una experiencia distinta a la del paseo exclusivamente peatonal que existió durante los últimos años.

“No estamos terminando con un paseo, sino que estamos cumpliendo lo que se planificó originalmente, pero con un agregado: hacer compatible el transporte público con el uso peatonal del eje", indicó.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, sostuvo que “la iniciativa del alcalde Desbordes de recuperar este espacio para el transporte público fue fundamental”.

Por su parte, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, valoró la decisión de recuperar el eje y la inversión destinada a concretar el proyecto. “Nosotros concurrimos con los recursos, pese a que son pocos, lo hicimos con mucho cariño (…) para poder tener este eje ya conectado de norte a sur”, afirmó, destacando además la recuperación del paso bajo nivel y la conectividad del sector.

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