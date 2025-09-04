Gobierno propone postergar hasta 2027 el reavalúo de bienes raíces habitacionales en nueva reforma tributaria

Una de las principales propuestas del nuevo proyecto de reforma tributaria -que el Gobierno tramita en la Cámara de Diputados- es el aplazamiento por un año, hasta inicios de 2027, del reevalúo de bienes raíces habitacionales que el Servicio de Impuestos Internos (SII) efectúa cada cuatro años.

Esta medida, según informa El Mercurio, tiene como objetivo perfeccionar los mecanismos de cálculo de las tasaciones que sirven de base para las contribuciones y contar con la retroalimentación de parte de los municipios.

Con el fin de acelerar la revisión de esos cambios, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau anunció ayer la constitución de una comisión de expertos, la que comenzará a trabajar en esta materia a partir de mañana, viernes.

“Ha existido un debate respecto a la reforma en que se hace la tasación de las distintas propiedades y lo que se ha hecho es que hemos convocado a un panel de expertos que va a sesionar por primera vez el 5 de septiembre (viernes), donde va a conversar y estudiar el procedimiento que tiene actualmente Impuestos Internos”, señaló Grau en una sesión de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se revisaba la reforma impositiva del Ejecutivo.

El titular de Hacienda explicó que en la instancia técnica participarán representantes de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), “las distintas asociaciones de municipios, la asociación de tasadores de Chile, el Colegio de Arquitectos y académicos”.

PURANOTICIA