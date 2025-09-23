Gobierno promulgó Reforma que moderniza el Sistema Notarial y Registral

El Gobierno promulgó este martes la reforma que moderniza el sistema notarial y registral, fijando tarifas, estableciendo procesos de selección, entre otros avances.

La iniciativa proporcionará estándares claros de transparencia; establecerá procesos de selección mediante el Sistema de Alta Dirección Pública; limitará el tiempo de ejercicio en el cargo a los 75 años; fijará tarifas máximas para los trámites notariales; e incorporará fiscalización efectiva a través del Servicio Nacional del Consumidor.

Durante la ceremonia, el vicepresidente Elizalde destacó que “esta ley permitirá contar con un sistema registral notarial más eficiente, transparente y al servicio de las necesidades de las personas. Por ello, no se trata únicamente de una reforma de carácter administrativo, sino de una medida con efectos directos en la vida cotidiana de las chilenas y chilenos”.

“Esta reforma es el resultado de un trabajo transversal, fruto del esfuerzo coordinado de los distintos poderes del Estado y constituye el ejemplo de lo que se puede lograr cuando el interés general y el bienestar de la ciudadanía se sitúan en el centro de la acción pública”, indicó.

Asimismo, destacó que esta iniciativa “demuestra que avanzar hacia un país más justo, eficiente y confiable no solo es necesario, sino plenamente posible cuando existe voluntad de diálogo y búsqueda de acuerdos amplios”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que “notarios, archiveros y conservadores serán designados después de un proceso de concursabilidad a través del sistema de Alta Dirección Pública, con el objeto de que estén ahí por sus méritos, por sus capacidades, por sus conocimientos y no por ninguna razón externa”.

“También se le entrega un mejor servicio a todas las personas que realizan a diario trámites en las notarías, en los archiveros, en los conservadores, a través de regulaciones específicas, con tarifas máximas, y también un control muy claro y eficiente de la labor que prestan estos funcionarios”, agregó.

En tanto, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, mencionó que “la reforma es un paso decisivo hacia una institucionalidad más moderna y transparente. Se trata de una política que ha tomado años de trabajo, y que hoy avanza con medidas concretas, como concursos por Alta Dirección Pública, el fin de los cargos vitalicios y la fijación de precios máximos para los servicios”.

“Desde el Ministerio de Economía se trata de un hito de suma importancia, ya que fortalece la confianza ciudadana y promueve la competencia. Además, el Sernac tendrá un rol fiscalizador respecto de la calidad del servicio y los usuarios podrán interponer reclamos por atenciones deficientes o cobros irregulares. Esta fiscalización podrá realizarse a partir de los seis meses desde publicada la ley en el Diario Oficial”, agregó.

