Gobierno presentará proyecto que endurece penas contra responsables de incidentes al interior de establecimientos educacionales

A raíz de los violentos sucesos que culminaron en un incendio en las dependencias del Liceo Lastarria de Providencia, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, comunicó la decisión del Gobierno de presentar una iniciativa legal.

El objetivo central de esta propuesta es incrementar el rigor de los castigos para aquellos sujetos que perpetren actos de carácter delictivo dentro de establecimientos de educación.

Sobre los acontecido en el recinto educacional, la secretaria de Estado sostuvo que "este es un hecho gravísimo, no es cometido por estudiantes, sino que digamos lo que son, delincuentes".

La autoridad adelantó que "nosotros, como Ministerio de Seguridad, estamos enviando un proyecto para agravar las penas respecto de cualquier hecho delictivo que se cometa al interior de un establecimiento educacional. ¿Para qué? Para que los que quieren realmente estudiar y trabajar en paz, lo puedan hacer porque es un derecho".

Cabe señalar que desde el Gobierno se informó que la titular de Seguridad junto al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, la ministra de Educación, María Paz Arzola, y los subsecretarios de Interior, Segpres y Seguridad, Máximo Pavez, Constanza Castillo, Andrés Jouannet, sostendrán una reunión la tarde de este martes para abordar la situación de violencia en establecimientos educacionales.

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