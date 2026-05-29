Gobierno presenta Ruta Energética 2026-2030 con foco en transición y seguridad del sistema

La ministra de Energía, Ximena Rincón, presentó la Ruta Energética 2026–2030, hoja de ruta que define las prioridades del sector para el período de gobierno.

El documento fue entregado a los Consejos de la Sociedad Civil del Ministerio de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la Comisión Chilena de Energía (CCHEN) y la Comisión Nacional de Energía (CNE).

“Sin energía, no hay desarrollo. La energía es una condición habilitante para mejorar la vida de las familias, impulsar el desarrollo, fortalecer la seguridad del país y avanzar hacia una transición energética justa, segura y sostenible”, señaló la ministra Rincón.

“Esta Ruta no pretende resolver todos los desafíos de un día para otro, pero sí ordenar el camino: estabilizar las cuentas de las personas, seguir mejorando la calidad del suministro, reducir la pobreza energética, acelerar la transición, habilitar infraestructura, destrabar inversión y modernizar el Estado”, agregó.

La Ruta fue elaborada con el apoyo de participación ciudadana iniciado en abril de 2026, proceso que incluyó consulta a actores del sector, organismos del Estado y la ciudadanía.

Recoge los avances de Chile en materia energética —más del 60% de la capacidad instalada es renovable y alrededor de dos tercios de la energía eléctrica generada en 2025 provino de fuentes renovables— y establece compromisos concretos frente a los desafíos pendientes.

Estos desafíos son los 15,2 promedio de horas de interrupción eléctrica registradas en 2025, los más de 6.000 GWh de energías renovables vertidas ese año por cuellos de botella en transmisión, y el hecho de que el 64% del consumo final de energía todavía proviene de fuentes fósiles.

LOS EJES DE LA RUTA

La agenda se organiza en seis ejes con acciones específicas, plazos definidos y productos concretos para darle seguimiento a su implementación:

- Eje 1. Energía más competitiva y justa para hogares y MiPyMEs: incluye modernización tarifaria, acceso en zonas rurales y aisladas, reducción de pobreza energética y fortalecimiento del autoconsumo.

- Eje 2. Sistema energético seguro y resiliente: actualización del plan de invierno, gestión de riesgos de desastres, protección de infraestructura crítica, e integración energética regional.

- Eje 3. Transición energética y transformación del sistema: eficiencia energética, electromovilidad, bioenergía, retiro del carbón e integración de más renovables al sistema.

- Eje 4. Infraestructura energética habilitante para la transición: expansión de transmisión, mejor uso de redes existentes, planificación de sistemas medianos e infraestructura de combustibles.

- Eje 5. Energía como motor de inversión y desarrollo: agilización de proyectos, mesa interministerial de inversión estratégica y planes de acción en zonas clave. A fines de 2025 existían proyectos energéticos en evaluación ambiental por más de 47.000 millones de dólares.

- Eje 6. Modernización de la institucionalidad energética: integración de datos del Ministerio, CNE, SEC y CCHEN, actualización de la Política Energética Nacional y revisión de la coordinación entre organismos del sector. En el marco de este eje, las instituciones del sector suscribieron un Acuerdo por un Sistema Energético Integrado.

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