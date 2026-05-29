"Una situación heredada": Biministro Daniel Mas culpa a la década de estancamiento por desempleo de 9,1% en el inicio de la era Kast

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó como una situación “heredada” la tasa de desempleo de 9,1% informada este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el trimestre febrero-marzo-abril, período que incluyó los dos primeros meses del Gobierno del presidente José Antonio Kast.

A través de su cuenta en X, el secretario de Estado sostuvo que “la alta tasa de desempleo que hemos heredado es la consecuencia de un país que lleva más de una década estancado. Tener a casi 950 mil personas sin trabajo es un auténtico drama social. Recuperar el crecimiento económico para generar progreso social sostenido es un deber moral”.

“El proyecto de Reconstrucción Nacional es un primer gran paso para avanzar hacia el cambio que Chile necesita. No hay tiempo que perder: es el futuro de las familias de nuestro país lo que está en juego”, añadió.

Según el informe del INE, la tasa de desocupación a nivel nacional aumentó 0,3 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, debido a que el crecimiento de la fuerza de trabajo (1,0%) fue superior al alza registrada por las personas ocupadas (0,7%).

Se trata, además, del peor registro desde junio de 2021.

El escenario fue especialmente complejo en el caso de las mujeres, cuya tasa de desempleo alcanzó 10,5%, con un incremento de 0,8 pp. en comparación con igual período del año anterior.

El aumento respondió al crecimiento de 2,1% de la fuerza de trabajo femenina, cifra superior al avance de 1,3% registrado por las mujeres ocupadas.

En paralelo, el número de mujeres desocupadas creció 10,1%, incidido por el aumento de las cesantes (10,2%) y de quienes buscan trabajo por primera vez (8,7%).

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