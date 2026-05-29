Ciberseguridad bajo la lupa: reportan filtración de cuentas de funcionarios del Poder Judicial

El Poder Judicial informó este viernes, a través del área de Ciberseguridad de la Corporación Administrativa, sobre una alerta notificada durante la jornada de este jueves por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI).

La advertencia fue difundida durante la noche y dada a conocer por la compañía internacional Vecert Analyzer, respecto de la exposición de cuentas de funcionarios del Poder Judicial que incluían nombres, direcciones de correo electrónico, direcciones físicas y registros de sesiones.

Frente a esta situación, el Poder Judicial aclaró que la alerta corresponde únicamente a una filtración de cuentas vinculadas a la publicación de contenidos en el portal de noticias institucional.

Asimismo, precisó que no existe afectación en la tramitación de causas ni en el funcionamiento de la Oficina Judicial Virtual.

La institución explicó además que las cuentas comprometidas están asociadas exclusivamente a la publicación de contenidos en dicho portal y que actualmente se encuentran encriptadas y protegidas mediante doble factor de autenticación.

Finalmente, el Poder Judicial indicó que se encuentra adoptando las acciones legales correspondientes ante la filtración detectada.

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