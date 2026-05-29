Carabineros desbarata taller clandestino en San Bernardo: Hallan 18 motores y más de 80 puertas robadas

Carabineros desbarató una desarmaduría clandestina que operaba en la comuna de San Bernardo, donde fueron encontrados 18 motores con sus números de serie borrados y más de 80 puertas de vehículos en proceso de desarme.

El procedimiento se desarrolló durante la noche de este jueves, mientras personal policial realizaba patrullajes preventivos por calle Santa Catalina. En ese contexto, vecinos del sector alertaron a los funcionarios sobre un inmueble que funcionaría como taller informal de vehículos.

Con estos antecedentes, Carabineros se dirigió al domicilio señalado. Al llegar, los uniformados escucharon ruidos de maquinaria en funcionamiento y advirtieron que el portón del recinto se encontraba semiabierto, por lo que solicitaron ingresar al lugar.

En ese momento, una persona huyó desde el inmueble, abandonando la maquinaria que estaba utilizando.

Tras ingresar al recinto, los funcionarios encontraron 18 motores de vehículos con sus números de serie adulterados o borrados. De ellos, 11 mantenían encargo vigente por robo.

Además, en el lugar se hallaron más de 80 puertas de automóviles con el grabado de las patentes eliminado, las que se encontraban en proceso de desarme.

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