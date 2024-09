Gobierno prepara ''sobria'' conmemoración del 11 de septiembre en La Moneda

El Gobierno prepara una conmemoración más reposada o "sobria" que la acontecida en el 2023 por los 51 años del Golpe de Estado.

Como lo comunicó la vocera Camila Vallejo el pasado viernes, se espera que el miércoles se realice un acto con la participación del Presidente Gabriel Boric. “Vamos a tener efectivamente un acto de conmemoración, como lo hemos hecho siempre, del 11 de septiembre”.

“Y esto, insisto, no es solo por el valor mismo de la conmemoración y de la recuperación de la memoria histórica para las garantías de no repetición, sino porque son hitos que van a reforzar la agenda de trabajo que estamos teniendo como gobierno para consagrar responsabilidades que el Estado no había asumido para con las víctimas”, añadió la autoridad.

“De eso se va a tratar; no voy a adelantar más detalles, pero sí va a haber un acto de conmemoración”, indicó la secretaria de Estado.

Según consigna Emol, el acto se realizará al mediodía del miércoles. No contaría con la presencia de representantes de la familia Allende. La ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, se encuentra viajando a China invitada por el gobierno de ese país.

Lo mismo sucede con la senadora Isabel Allende, quien recibió una invitación a México para participar en actos conmemorativos por el golpe de Estado. La invitación también fue extendida a Marcia Tambutti, hija de la senadora Allende y nieta del expresidente, quien estuvo exiliada en México.

La expresidenta Michelle Bachelet viajaría el mismo 11 de septiembre a Panamá. En el país caribeño, Bachelet dictará una conferencia en la sede del Parlatino (Parlamento Latinoamericano) sobre los parlamentos y la agenda de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.

En donde sí habrá un despliegue será en el monitoreo que preparan las autoridades del Ministerio del Interior para evitar hechos de violencia durante las noches del 11 y 12 de septiembre en Santiago y en regiones.

PURANOTICIA