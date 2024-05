Gobierno pone suma urgencia a reforma de pensiones generando las críticas de la oposición

El Gobierno puso suma urgencia al proyecto de reforma de pensiones, lo que provocó la molestia de los senadores de oposición de la Comisión de Trabajo que recibieron esta medida, a través de la ministra Jeannette Jara.

Hasta el momento, el proyecto tenía urgencia simple para su despacho en 30 días, pero este miércoles esta situación cambió y ahora el Senado tendrá 15 días. La idea del Gobierno es que se despache en mayo, como pidió el Presidente Gabriel Boric.

El presidente de la comisión, Iván Moreira (UDI), declaró que “el gobierno está en todo su derecho de ponerle urgencia a la reforma previsional, pero no tiene derecho de confundir a la ciudadanía”.

“Por una parte nos están pidiendo avanzar temáticamente sobre la reforma previsional, y por otra parte insiste en darle urgencia, en presionar para que se vote la idea de legislar de un proyecto que no está listo”, afirmó.

Moreira agregó que “lo único que está listo es un mal proyecto que rechazó la Cámara de Diputados. En la medida que el gobierno le siga poniendo urgencia, claramente va a impedir un acuerdo”.

“A veces siento que el Presidente no quiere que lleguemos a acuerdo, el gobierno no quiere acuerdo, y acá el gran ganador van a ser las AFP si no avanzamos. Nosotros, como oposición, queremos que gane el avanzar, y no las AFP, que les conviene que no hagamos nada”, concluyó.

PURANOTICIA