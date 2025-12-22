Gobierno pidió la renuncia a director general de la "Tía Rica" tras informe de Contraloría que detectó debil control

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social pidió la renuncia del director general de Crédito Prendario, Cristóbal Sepúlveda Miranda.

A través de un comunicado, desde la cartera señalaron que “el cargo fue proveído a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), dicha subrogancia legal recaerá desde hoy en el jefe jurídico de la institución, Juan Andrés Troncoso”.

“La renuncia se hará efectiva desde este lunes 22 de diciembre”, indicaron.

Esta situación se da luego que el pasado miércoles, la Contraloría General de la República diera a conocer que durante 2023 y 2024, la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP) efectuó un débil control respecto de sus operaciones.

En concreto, se constató que personas con antecedentes penales empeñaron bienes y también que existen personas que recurrieron al servicio hasta 230 veces en un año.

Tras una auditoría, la Contraloría estableció que en 2023 hubo 4.769 usuarios con transacciones recurrentes, entre 10 y 229 operaciones por persona, por un total de $7.139 millones. En 2024, la cifra subió a 4.895 usuarios, con operaciones que alcanzaron los $7.290 millones, y una frecuencia de hasta 230 empeños por persona.

Además, se detectó que 1.681 personas con antecedentes penales realizaron operaciones por $1.507 millones y no recuperaron las especies empeñadas. Pese a ello, el servicio no presentó denuncias ni entregó antecedentes a las autoridades competentes.

La auditoría también evidenció la ausencia de procedimientos básicos para verificar datos personales, la procedencia lícita de los bienes y la identidad de los usuarios.

